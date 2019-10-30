SÜPER LİG

Falcao takımdan ayrı çalıştı

Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdüren Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalışırken, Belhanda ise idmana katıldı.

Haber Merkezi AA
Falcao, aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla çalışmalara katılmıyor.

Falcao, aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla çalışmalara katılmıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.

Radamel Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda'nın takımla çalıştığı duyuruldu.

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