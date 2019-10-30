Falcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.
Radamel Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.
Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda'nın takımla çalıştığı duyuruldu.
📸 Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. pic.twitter.com/4Vs18PcCBC
📸 Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. pic.twitter.com/4Vs18PcCBC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 30 Ekim 2019
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