Falcao transferi kura gününde açıklanabilir
SÜPER LİG

Falcao transferi kura gününde açıklanabilir

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe, Monaco'nun Galatasaraylı yöneticilerin ısrarlı tutumu sonrasında Falcao konusunda geri adım attığını ve transferin sonuçlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray'da Falcao bilmecesi çözülüyor. Fransız basınından L'Equipe'in son dakika haberine göre Monaco, sarı kırmızılı yöneticilerin ısrarlı tutumu sonrasında karar değiştirdi ve oyuncunun transferine izin verdi.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için yarın Monaco'ya gidecek olan Galatasaraylı yöneticilerin Falcao transferini resmen sonuçlandırması bekleniyor.

Kolombiyalı yıldız sezon başından bu yana Monaco ile hiçbir resmi maça çıkmamıştı.


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