Falcao transferi kura gününde açıklanabilir

Galatasaray'da Falcao bilmecesi çözülüyor. Fransız basınından L'Equipe'in son dakika haberine göre Monaco, sarı kırmızılı yöneticilerin ısrarlı tutumu sonrasında karar değiştirdi ve oyuncunun transferine izin verdi.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için yarın Monaco'ya gidecek olan Galatasaraylı yöneticilerin Falcao transferini resmen sonuçlandırması bekleniyor.

Kolombiyalı yıldız sezon başından bu yana Monaco ile hiçbir resmi maça çıkmamıştı.



Transferts : Radamel Falcao se rapproche de Galatasaray



Les dirigeants monégasques, réticents à l'idée de faire partir leur attaquant, ont infléchi leur position ces dernières heures. Le départ vers Galatasaray se rapproche https://t.co/mkhS6hklyT pic.twitter.com/zbgiMuV3AU — L'ÉQUIPE (@lequipe) 28 Ağustos 2019