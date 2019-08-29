Falcao'dan Galatasaray açıklaması​

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer etmek istediği Radamel Falcao umut verici açıklamalarda bulundu.

TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'nın 'Galatasaray'a gidecek misin' sorusuna cevap veren Falcao, "Gideceğim, gidebilirim. Şuanda fazla bir şey konuşamam" ifadelerini kullandı.

Dündar Keşaplı ise, "Falcao bana, 'Galatasaray'a gideceğim, gidebilirim' dedi. Arkadaşım görüntü çekmeye başlayınca biraz rahatsız oldu. Yüz ifadesi ve minikleriyle büyük ihtimalle Galatasaray'a geleceği yönünde mesaj verdi" dedi.

Monaco'da olan TRT SPOR muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile görüştü.



İşte son gelişmeler... pic.twitter.com/fgrKvnlGtx — TRT Spor (@trtspor) August 29, 2019