Falcao'dan Galatasaray açıklaması
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Falcao'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü sarı-kırmızılı ekibe gidebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Falcao'dan Galatasaray açıklaması​

Falcao'dan Galatasaray açıklaması​

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer etmek istediği Radamel Falcao umut verici açıklamalarda bulundu.

TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'nın 'Galatasaray'a gidecek misin' sorusuna cevap veren Falcao, "Gideceğim, gidebilirim. Şuanda fazla bir şey konuşamam" ifadelerini kullandı.

  • Dündar Keşaplı ise, "Falcao bana, 'Galatasaray'a gideceğim, gidebilirim' dedi. Arkadaşım görüntü çekmeye başlayınca biraz rahatsız oldu. Yüz ifadesi ve minikleriyle büyük ihtimalle Galatasaray'a geleceği yönünde mesaj verdi" dedi.


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