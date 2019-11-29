SÜPER LİG

Falcao'dan kötü haber: 1 ay daha yok

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Abdurahim Albayrak kaynak gösterilerek Falcao'nun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao tedavi olmak için İspanya'ya gitmişti.

Falcao tedavi olmak için İspanya'ya gitmişti.

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Tedavisine İspanya'da devam eden Radamel Falcao'dan sarı-kırmızılılara bir kötü haber daha geldi. Aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle 1 Ekim’den beri topa dokunmayan Kolombiyalı futbolcunun bir ay daha forma giyemeyeceği ifade edildi.

"Fiziksel olarak hazır değil"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın İspanyol basınında yer alan demecinde, oyuncunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandığı aktarıldı;

  • "Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz"


Galatasaray’dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro’nun üzerine ücret alan Falcao’dan sakatlığı nedeniyle istenilen verim alınamadı. 5 maçta 360 dakika sahada kalan Falcao, sadece 1 gol katkısı verebildi.

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