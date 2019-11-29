Falcao'dan kötü haber: 1 ay daha yok

Tedavisine İspanya'da devam eden Radamel Falcao'dan sarı-kırmızılılara bir kötü haber daha geldi. Aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle 1 Ekim’den beri topa dokunmayan Kolombiyalı futbolcunun bir ay daha forma giyemeyeceği ifade edildi.

"Fiziksel olarak hazır değil"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın İspanyol basınında yer alan demecinde, oyuncunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandığı aktarıldı;

"Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz"





Galatasaray’dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro’nun üzerine ücret alan Falcao’dan sakatlığı nedeniyle istenilen verim alınamadı. 5 maçta 360 dakika sahada kalan Falcao, sadece 1 gol katkısı verebildi.