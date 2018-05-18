Fas'ın Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı

Teknik direktör Herve Renard, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa da yer aldı.

2018 Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek Fas'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor: