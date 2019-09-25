Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim idman öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında söylediği 'sicili bozuk' söylemine de yanıt verdi.

'Cevap vermeye değmedi'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." dedi.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Saldırırlarsa usulünce yanıt veririz Galatasaray'ın Magdeburger Sigorta’yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’in katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Cengiz, "Ülkemizin içinde olduğu sıkıntılara rağmen Galatasaray, sponsor desteğini yitirmedi. 215 milyona doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi ve 6. haftada oynanacak derbide cezalı olabileceği şeklindeki soruya cevap veren Cengiz, şöyle konuştu;"Türk futbolunun bu polemiklerden uzak durması gerekir""Biz Türk futbolunda kavga, kaos istemiyoruz. Burada ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı ona bakmalıyız. Biz kimseye durup dururken bir şey demeyiz. Saldırırlarsa usulünce yanıt veririz. Türk futbolunun bu polemiklerden uzak durması gerekir. Biz diğer takım taraftarları ile yan yana futbol izleyen bir nesildik. Kritik bir noktaya geldik. Sıralamada 11. sıraya düştük. Bu ne demek? Şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Rakibe saygı esastır. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz, hepsine de başarılar diliyorum. Biz üstte olma kaydıyla tabii."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un PFDK'ya sevk edilmesine neden olan açıklaması;Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019 Ali Koç ne kadar ceza alacak?Sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 38. maddeden PFDK'ya sevk edilen Ali Koç'un 45-120 gün hak mahrumiyeti cezası alabileceği konuşuluyor.Terim: Gerekirse cevap vereceğizGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iŞampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçın ardından Ali Koç'un sözlerine, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin" karşılığını vermişti.Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicil' yanıtı: Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin; parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine bakacağız. Değerse, cevabını veririz. pic.twitter.com/N6Hrq5YKXX— Gzt Spor (@gzt_spor) 19 Eylül 2019

Ali Koç'un Fatih Terim hakkındaki söylemleri;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 18, 2019

'Gerekirse cevap vereceğiz'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge maçı sonrasında Fatih Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz, hiç kimse merak etmesin." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim'in Brugge maçı sonrası açıklamaları;

Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicil' yanıtı: Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin; parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine bakacağız. Değerse, cevabını veririz. pic.twitter.com/N6Hrq5YKXX — Gzt Spor (@gzt_spor) September 19, 2019

Ali Koç'un cezası belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'sicili bozuk' ifadesi kullanmış ve Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, Ali Koç'un Terim'i hedef alan sözlerine bu şekilde cevap vermişti;