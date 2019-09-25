Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim idman öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında söylediği 'sicili bozuk' söylemine de yanıt verdi.
- 'Cevap vermeye değmedi'
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." dedi.
Ali Koç'un Fatih Terim hakkındaki söylemleri;
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 18, 2019
'Gerekirse cevap vereceğiz'
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge maçı sonrasında Fatih Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz, hiç kimse merak etmesin." ifadelerini kullanmıştı.
Fatih Terim'in Brugge maçı sonrası açıklamaları;
Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicil' yanıtı: Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin; parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine bakacağız. Değerse, cevabını veririz. pic.twitter.com/N6Hrq5YKXX
Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicil' yanıtı: Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin; parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine bakacağız. Değerse, cevabını veririz. pic.twitter.com/N6Hrq5YKXX— Gzt Spor (@gzt_spor) September 19, 2019
Ali Koç'un cezası belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'sicili bozuk' ifadesi kullanmış ve Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
- TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.
Galatasaray Kulübü, Ali Koç'un Terim'i hedef alan sözlerine bu şekilde cevap vermişti;
Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Sicil' yanıtı pic.twitter.com/GLjQkvpHAv
Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Sicil' yanıtı pic.twitter.com/GLjQkvpHAv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 18, 2019
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