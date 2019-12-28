Fatih Terim'den Arda Turan'a yeşil ışık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Terim, Arda Turan için "Galatasaray'da mı futbolu bırakmalı derseniz, oyum bundan yana olur" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehirli futbolcu Arda Turan için açık kapı bıraktı.
Devre arasında Galatasaray’a döneceği iddia edilen Arda Turan’la ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim, “Arda Turan’la Fatih Terim arasındaki ilişkiyle, futbolcu Arda Turan, Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi bir ayıralım. Benimle Arda’nın özel hayattaki ilişkisi ayrı bir şey. Ben açıkçası Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun burada edeceğim kelamlarla anılmasından memnun değilim. Arda, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum ama bana, ‘Arda, Galatasaray’da mı bırakmalı’ derseniz, benim oyum bundan yana olur. Arda iyi bir Galatasaraylıdır ve kendisini futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var. Son yılları pas geçti. Arda iyi bir Galatasaraylı, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalı” diyerek tecrübeli oyuncunun dönmesine yeşil ışık yaktı.
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