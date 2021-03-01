Fener nefes aldı

Süper Lig’in 27. haftada oynanan derbi maçta Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Maça iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarak açık bir oyun anlayışı içinde başlarken, orta alanda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

SPOR Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı

İlk çeyrekte daha etkin olan Fenerbahçe’de 14. dakikada Pelkas soldan ceza sahasına girdi çizgiye inerken yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 19. Dakikada Mesut’un kullandığı kornerde defanstan dönen topu Pelkas’ın vuruşunda Uğurcan topu kontrol etti. 22’de çok adamla hücuma çıkan Trabzonspor atağında Flavio’nung etirdiği topu Djaniny ortaladı. Arka direkteki Nwakaeme vurmak isterken top auta gitti. 24’de Mert Hakan’ın ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan’dan dönen topa Mesut’un pasında Edga le araya girdi.

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Seken topa Pelkas’ın vuruşunda Uğurcan yine çıkardı, Serkan ise kornere gönderdi. 29’da Mesut’un pasında Thiam’ın kafa vuruşunu Uğurcan müthiş çıkardı. 45’de Osayi-Samuel’in sağdan ortasında Thiam’ın vuruşunu Uğurcan yine kurtardı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarak temkinli oynadı. 51. Dakikada rakiplerini tek tek geçen Nwakaeme’nin pasında ceza sahasına giren Ekuban ceza sahasında yerde kalırken, hakem oyunu devam ettirdi. 54’de Sosa’nın kullandığı kornerde Gökhan’ın kafa vuruşunda Uğurcan yine gole izin vermedi. 58’da Djaniny’nin pasında Ekuban rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem topu elle aldığı gerekçesiyle topu Fenerbahçe’ye verdi.

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