Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maç özeti ve golleri izle
Fenerbahçe özel maçta Alanyaspor ile yenişemedi (ÖZET)
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri’nde hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Fenerbahçe-Alanyaspor maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA, Yeni Şafak
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı.
Fenerbahçe'de Vedat Muric, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda yer almadı.
Alanyaspor Salih Uçan'la öne geçti
6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içeride kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.
20. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.
Beraberlik golü Ferdi Kadıoğlu'ndan
37. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı
47. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.
52. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.
Mert Hakan direğe takıldı
60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
86. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
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