Fenerbahçe özel maçta Alanyaspor ile yenişemedi (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı.

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda yer almadı.

Alanyaspor Salih Uçan'la öne geçti

6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içeride kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.

Beraberlik golü Ferdi Kadıoğlu'ndan





37. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı

47. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.

52. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.

Mert Hakan direğe takıldı





60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Alanyaspor hazırlık maçı geniş özeti;

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET) Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11’i ile çıktı.Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5’inci dakikada Ndao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7’nci dakikasında Ozan Tufan’ın penaltı gölüyle sarı-lacivertliler durumu 1-1’e getirdi.İkinci yarı golle başladıİlk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun’un yerine Altay’ı, Sadık’ın yerine Ferdi’yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47’nci dakikada Mert Hakan Yandaş ile öne geçmeyi başardı: 2-1.Bulut yönetimindeki Fenerbahçe’de, mücadelenin 66’ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç’e bıraktı.Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Karagümrük’te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed’e bırakırken, karşılaşma da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.Muriqi, Tolgay ve Dirar sakatÖte yandan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa’nın dışında, Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak da antrenman eksikleri nedeniyle süre almadı.Gökhan ve Caner kaptanKarşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül maça kaptan olarak çıktı. Mücadelenin 66’ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’e bıraktı.Fenerbahçe-Fatih Karagümrük özeti izleMert Hakan Yandaş ilk golünü attıVideo: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attıBurak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET)Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu



