Fenerbahçe Barcelona forması giyen Moussa Wague'yi transfer etmek istiyor
Fenerbahçe Barcelona'nın genç yıldızının peşinde
Fenerbahçe, Nice’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona’da bulunan Senegalli oyuncu Moussa Wague için oldukça ısrarcı. Moussa Wague'de Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor. Barcelona yönetimi de Moussa Wague'nin Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralık transferine olumlu yaklaşıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sağ beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Barcelona’nın 21 yaşındaki oyuncusu Moussa Wague’yi transfer etmek istiyor. Sarı- lacivertliler, Nice’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona’da bulunan Wague’yi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
Barcelona, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu kadro planlamasında düşünmezken, daha fazla görev alması için 1 yıl daha kiralık olarak göndermek istiyor.
Fransız basını da Fenerbahçe’nin Moussa Wague transferinde ısrarcı olduğunu ve Senegalli oyuncunun Barcelona planlarında yer almadığı gerekçesiyle kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini yazdı.
Moussa Wague kimdir?
4 Ekim 1998 yılında Senegal'de doğan oyuncu, 2018 yılında Barcelona B takımına transfer oldu. Daha sonra kiralık olarak Nice yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda yeniden Barcelona'ya geri dönecek. Genç oyuncu sağ bekin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor.
Yorum