Fenerbahçe Barcelona'nın genç yıldızının peşinde

Sağ beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Barcelona’nın 21 yaşındaki oyuncusu Moussa Wague’yi transfer etmek istiyor. Sarı- lacivertliler, Nice’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona’da bulunan Wague’yi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Barcelona, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu kadro planlamasında düşünmezken, daha fazla görev alması için 1 yıl daha kiralık olarak göndermek istiyor.

Fransız basını da Fenerbahçe’nin Moussa Wague transferinde ısrarcı olduğunu ve Senegalli oyuncunun Barcelona planlarında yer almadığı gerekçesiyle kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini yazdı.

Devlerin transfer listesinde yer alan Moussa Wague kimdir? Transfer dönemiyle birlikte Barcelona'nın genç oyuncusu Moussa Wague'ye yönelik haberler de artmaya başladı. Peki Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımın transfer etmek istediği Moussa Wague kimdir?Fenerbahçe Barcelona'nın genç yıldızının peşindeMoussa Wague kimdir?4 Ekim 1998 yılında Senagal'de doğan oyuncu ASPIRE Academy'de yetişti. Ardından Belçika ekiplerinden KAS Eupen'e transfer oldu. Moussa Wague 5 Ağustos 2018 yılında da Barcelona B takımının yolunu tuttu ve Katalan ekibinin formasını giymeye başladı. 1 Temmuz 2019 yılında Barcelona A takımına yükselen 21 yaşındaki oyuncu, 31 Ocak 2020 yılında Nice'e transfer oldu. Genç oyuncu burada oynadığı 5 karşılaşmada 2 asist yaptı. Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi iptal edilince, daha fazla forma şansı bulamadı. Wague sağ bekin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor.Moussa Wague Senegal Moussa Wague, Senegal milli takımıyla toplamda hazırlık karşılaşmaları da dahili olmak üzere 18 karşılaşmada görev yaptı. Wague bu maçlar da 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Moussa Wague kimdir?