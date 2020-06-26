LA LİGA

​Fenerbahçe Barcelonalı Moussa Wague'nin peşinde​

Fenerbahçe Barcelonalı Moussa Wague'nin peşinde

Fenerbahçe’de sağ bek için düşünülen isim Barcelona’nın gelecek planlarında yer almayan 21 yaşındaki Moussa Wague.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moussa Wague bu sezon 8 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Moussa Wague bu sezon 8 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler bek transferlerine çevrildi. Sol bek için sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner Erkin ile anlaşan sarı-lacivertliler aynı zamanda Trabzonsporlu Filip Novak'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Sağ bek bölgesi için de Fenerbahçe, Moussa Wague'yi transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerle ismi anılan Moussa Wague için Barcelona kulübü kararı sezon sonuna bıraktı. Fransa’nın Nice kulübüne kiralanan fakat Fransa’da liglerin iptal olmasından dolayı sezon sonunda yeniden Katalan ekibine dönecek 21 yaşındaki sağ bek için kararı teknik direktör Setien verecek.

  • Nice’de de beklenen performansı sergileyemeyen Moussa Wague, yeniden Barcelona’ya dönecek ve şu anda Katalan ekibinin planları arasında yer almıyor. Senegalli sağ bek Wague için başka bir kulübün arandığı ve bu takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

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