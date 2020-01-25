Fenerbahçe-Başakşehir: 2-0

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 72. dakikada Max Kruse ve 86. dakikada Muriqi'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 37'e yükseltirken, Başakşehir ise 36 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Üst üste 4. galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetine imza attı. Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikten sonra Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e de puan şansı tanımadı.

Mehmet Ekici, ligde de oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Süper Lig'de uzun bir süre sonra forma şansı buldu. Sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Mehmet Ekici, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giymişti. Mehmet Ekici, Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 34. haftasında Antalyaspor karşısında oynamıştı.

Atkılar ve bereler Elazığ için sahaya atıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremde dışarıda kalan vatandaşlar için atkılarını ve berelerini sahaya attı. Maçın son dakikalarında taraftarlar, atkı ve berelerini sahaya atarak, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" tezahüratı yaptı. Taraftarlar, sahaya atkı ve berelerini atarken ortaya da renkli görüntüler çıktı. Toplanan atkı ve bereler, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilecek.

Fenerbahçe'nin paylaşımı: "Elazığ sen üşüme Fenerbahçe seninle." https://t.co/R3GCI4cyIr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 25, 2020

Max Kruse'den gollere devam

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, son maçlardaki iyi performansını Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü. Medipol Başakşehir karşısında takımını öne geçiren gole imza atan Kruse, son 6 haftada 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki gol sayısı da 4'e yükselen Alman futbolcu, geçen hafta da Gaziantep FK karşısında kritik bir gole imza atmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Vedat Muric de ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

43 hafta sonra ilk

Fenerbahçe, Süper Lig'de 43 hafta sonra ilk kez üst üste iki maç kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak geçen sezonun 8 ve 9. haftalarında üst üste rakiplerine kalesini kapatmıştı. Fenerbahçe, aradan geçen sürede 43 ve 44. lig maçlarında rakiplerinden gol yemedi.

VAR penaltıyı iptal ettirdi

Fenerbahçe'nin 45 1. dakikada kazandığı penaltı, VAR sisteminin uyarısıyla iptal edildi. İlk yarının uzatma bölümünde hakem Fırat Aydınus, Tolga Ciğerci'nin yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın başındaki hakemler Ali Şansalan ve Ceyhun Sesigüzel, Aydınus'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, penaltı kararını iptal ederek, maçı hava atışıyla başlattı.