Avrupa'da play-off gecesi

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanşında Fenerbahçe ve Sivasspor sahaya çıkacak. Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Austria Wien’i ağırlayacak. Sivasspor ise İsveç’te 3-1 yenildiği Malmö’yü konuk edecek.

Turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Başakşehir ise İstanbul’da 1-1 berabere kaldığı Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika’nın Antwerp takımına konuk olacak. Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

Fenerbahçe gruplar için son virajda

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Avusturya’nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek. Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien’e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Fenerbahçe-Austria Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda?

STAT: Ülker

Ülker HAKEM: Jesus Gil Manzano (İspanya)

Jesus Gil Manzano (İspanya) SAAT: 20.00

20.00 YAYIN: Exxen

Exxen FENERBAHÇE: Altay, Luan Peres, Szalai, Lemos, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun

Altay, Luan Peres, Szalai, Lemos, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

Jorge Jesus AUSTRİA WİEN: Früchtl, Ranftl, Koumetio, Mühl, Galvao, Martines, Braunöder, Wustinger, Fischer, Huskovic, Fitz

Früchtl, Ranftl, Koumetio, Mühl, Galvao, Martines, Braunöder, Wustinger, Fischer, Huskovic, Fitz TEKNİK DİREKTÖR: Manfred Schmid

🏆 #UEL Play Off 2. Maç

🆚 Austria Wien

🗓 25 Ağustos Perşembe

🕗 20.00

📍 @ulkerstadyumu

📺 @exxentr

📲 #FBvAW pic.twitter.com/jVLoXMU9kz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2022

Sivasspor kritik sınavda

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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşacak. İsveç’teki ilk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, rakibini mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. Temsilcimizin turu geçmesi için en az 3 farklı kazanması gerekiyor. Beraberlik ve 1 farklı yenilgilerde turu Malmö geçecek. Sivasspor, elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Maç Sivasspor’un 2 farklı galibiyeti halinde sonuçlanırsa mücadele uzatmaya gidecek. Sivasspor’un taraftarları, maçın ücretsiz dağıtılan biletlerine yoğun ilgi gösterirken stadın bugün tamamen dolması bekleniyor.

SPOR Sivas Belediyesi'nden büyük jest: Avrupa maçı biletleri ücretsiz dağıtılacak

Sivasspor-Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda?



STAT: Sivas 4 Eylül

Sivas 4 Eylül HAKEM: Srdjan Jovanovic (Sırbistan)

Srdjan Jovanovic (Sırbistan) SAAT: 20.00

20.00 YAYIN: TRT Spor

TRT Spor SİVASSPOR: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Kerem, Hakan, Erdoğan, James, Gradel

Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Kerem, Hakan, Erdoğan, James, Gradel TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay MALMÖ: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic

Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic TEKNİK DİREKTÖR: Andreas Georgson

Başakşehir'e galibiyet yetiyor

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Belçika’nın Antwerp takımına konuk olacak. İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek. Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

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Royal Antwerp-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?



STAT: Bosuil

Bosuil HAKEM: Manuel Schuettengruber (Avusturya)

Manuel Schuettengruber (Avusturya) SAAT: 21.45

21.45 YAYIN: TRT 1

TRT 1 ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Almeida, Nainggolan, Yusuf, De Sart, Ekkelenkamp, Pacho Tenorio, Frey

Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Almeida, Nainggolan, Yusuf, De Sart, Ekkelenkamp, Pacho Tenorio, Frey TEKNİK DİREKTÖR: Van Bommel

Van Bommel BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Duarte, Serdar Gürler, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Mahmut, Ndayishimiye, Chouiar, Okaka

Volkan, Şener, Duarte, Serdar Gürler, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Mahmut, Ndayishimiye, Chouiar, Okaka TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu