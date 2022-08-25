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Avrupa'da play-off gecesi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir bugün Avrupa'da sahne alacak. Peki Fenerbahçe-Austria Wien, Sivasspor-Malmö ve Royal Antwerp-Başakşehir maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. Karşılaşmayla ilgili merak edilen bu bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivassporun Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Takımlarımız tur için sahaya çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanşında Fenerbahçe ve Sivasspor sahaya çıkacak. Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Austria Wien’i ağırlayacak. Sivasspor ise İsveç’te 3-1 yenildiği Malmö’yü konuk edecek.

Turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Başakşehir ise İstanbul’da 1-1 berabere kaldığı Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika’nın Antwerp takımına konuk olacak. Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

Fenerbahçe gruplar için son virajda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Avusturya’nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek. Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien’e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Fenerbahçe-Austria Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda?

  • STAT: Ülker
  • HAKEM: Jesus Gil Manzano (İspanya)
  • SAAT: 20.00
  • YAYIN: Exxen
  • FENERBAHÇE: Altay, Luan Peres, Szalai, Lemos, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
  • AUSTRİA WİEN: Früchtl, Ranftl, Koumetio, Mühl, Galvao, Martines, Braunöder, Wustinger, Fischer, Huskovic, Fitz
  • TEKNİK DİREKTÖR: Manfred Schmid

Sivasspor kritik sınavda

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşacak. İsveç’teki ilk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, rakibini mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. Temsilcimizin turu geçmesi için en az 3 farklı kazanması gerekiyor. Beraberlik ve 1 farklı yenilgilerde turu Malmö geçecek. Sivasspor, elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Maç Sivasspor’un 2 farklı galibiyeti halinde sonuçlanırsa mücadele uzatmaya gidecek. Sivasspor’un taraftarları, maçın ücretsiz dağıtılan biletlerine yoğun ilgi gösterirken stadın bugün tamamen dolması bekleniyor.

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Sivasspor-Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda?

  • STAT: Sivas 4 Eylül
  • HAKEM: Srdjan Jovanovic (Sırbistan)
  • SAAT: 20.00
  • YAYIN: TRT Spor
  • SİVASSPOR: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Kerem, Hakan, Erdoğan, James, Gradel
  • TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
  • MALMÖ: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic
  • TEKNİK DİREKTÖR: Andreas Georgson

Başakşehir'e galibiyet yetiyor

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Belçika’nın Antwerp takımına konuk olacak. İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek. Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

Royal Antwerp-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

  • STAT: Bosuil
  • HAKEM: Manuel Schuettengruber (Avusturya)
  • SAAT: 21.45
  • YAYIN: TRT 1
  • ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Almeida, Nainggolan, Yusuf, De Sart, Ekkelenkamp, Pacho Tenorio, Frey
  • TEKNİK DİREKTÖR: Van Bommel
  • BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Duarte, Serdar Gürler, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Mahmut, Ndayishimiye, Chouiar, Okaka
  • TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
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