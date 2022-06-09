Spor Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efese geçit vermiyor
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Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'e geçit vermiyor

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efese geçit vermiyor
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.

  • Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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