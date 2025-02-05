Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçında skandal hata: Büyük tepki var

EuroLeague'in 25'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 91-90 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Panathinaikos, 15'inci galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 8'inci kez parkeden yenilgiyle ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 23 sayı kaydeden Kostas Sloukas oldu.





İlk çeyrekte eşitlik

Mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlere sahne olurken, Grant ve Nunn ile etkili olan Panathinaikos AKTOR, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyreğin ortalarında toparlanan Fenerbahçe Beko, eşitliği yakalasa da (14-14) Gabriel ve Sloukas ile skor üreten Yunanistan temsilcisi periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 7 sayıya çıkardı: 21-14. Oyunun iki yönünde etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, Colson'ın son saniye basketiyle çeyreği 24-24 eşitlikle tamamladı.









Devreye Panathinaikos önde girdi

İkinci periyotta üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında kolay sayılar bulan ev sahibi takım, 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 37-28. Çeyreğin ikinci bölümünde topu iyi paylaşan sarı-lacivertliler, farkı kapatsa da Nunn'ın basketiyle Panathinaikos, soyunma odasına 41-40 önde gitti.





Fenerbahçe üçüncü çeyrekte öne geçti

Soyunma odasından Zagars ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle dönen Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 48-45 üstün bitirdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu periyotta üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, Hall'un son saniyedeki üç sayılık basketiyle dördüncü çeyreğe 64-61 üstün girdi.









Çekişmeli son periyod

Son periyodun ilk bölümünde McCollum'un oyuna ağırlığını koymasıyla skor avantajını sürdüren Fenerbahçe Beko, son 5 dakikaya 75-71 üstün gitti. Sloukas ve Nunn'ın basketlerine Guduric ve McCollum ile karşılık veren sarı-lacivertliler, 38. dakikayı 83-82 geride geçti. Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken bitime 13 saniye kala Guduric'in top kaybının ardından yapılan faul ile serbest atış çizgisine giden Yunanistan ekibi, Sloukas ile 2'de 2 yaptı: 90-90. Fenerbahçe'de Hayes-Davis'in son saniyede Nunn'a yaptığı faulle Panathinaikos yeniden çizgiye gitti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi takımda Nunn'ın 1.1 saniye kala kaydettiği serbest atış sayısıyla rakibine 91-90 mağlup oldu.





Skandal hata

Maçın bitimine 13 saniye kala Kostas Sloukas'ın top Guduric'ten diziyle aldığı görüldü. Daha sonra diziyle topu alan Sloukas'a faul yapıldı ve Yunanistan ekibi serbest atış noktasına gitti. Hakemlerin fark etmediği bu duruma sosyal medyada büyük tepki verildi.















