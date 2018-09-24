Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Sezonun ilk derbisinde puanlar paylaşılırken, zirve adaylarının tamamı bu haftayı kayıpla kapatmış oldu.

Maçtan dakikalar;

Maça önde baskıyla başlayan ec sahibi Fenerbahçe rakibinin çıkmasına izin vermedi ve pozisyonlar buldu. 6 ve 15. dakiakalrda iki kez karius'un kalesini yoklayan sarı lacivertliler, en önemli fırsatı 34. dakikada yakaladı. Hasan Ali'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda top auta gitti. 1 dakika sonra Hasan Ali'nin nefis şutunda top üst direkten döndü.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, Fenerbahçe defansının müdahalede geç kalmasını iyi değerlendirdi ve 30 metreden harika bir gole imza attı. Hollandalı golcü böylece üstüste 4. maçında da golünü atmış oldu.

İkinci yarıda Fenerbahçe beraberlik için bastırırken Beşiktaş da hızlı hücumlarla gol aradı. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken skora denge geldi. 71. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı nefis ortada Ayew çok iyi yükseldi ve skora dengeyi getirdi. Yıldız futbolcu bu seonki 2. golüne imza atmış oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece sezonun ilk derbisinde kazanan çıkmamış oldu. Ev sahibi Fenerbahçe haftayı 7 puanla tamamlarken, deplasmanda 5. puanını alan Beşiktaş'ın puanı 11.

Caner Erkin kırmızı kart gördü taraftarın üzerine yürüdü

Maçın son düdüğü sonrasında kırmızı kart gören Caner Erkin, sarı lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Küfürlü tezahüratlara alkışlarla karşılık veren milli futbolcu tünele giderken ise taraftarların üzerine doğru yürüdü ancak güvenlik görevlileri olayın büyümesine engel oldu.