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Fenerbahçe bu sezon bir ilki yaşadı

Fenerbahçe bu sezon bir ilki yaşadı

13:068/12/2024, Pazar
IHA
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Oğuz Aydın maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Oğuz Aydın maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı maçlarda ilk kez gol atamadı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş’a 1-0 kaybetti.


Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı. Jose Mourinho’nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.


Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü gördü.


Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 9 maçta da gol kaydetti.








#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Süper Lig

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