Fenerbahçe - Ferencvaros maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.