Fenerbahçe - Ferencvaros maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

Fenerbahçe - Ferencvaros maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

19:4127/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı canlı yayın
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı canlı yayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Maçın canlı yayını haberimizde...


Fenerbahçe - Ferencvaros maçı 11'leri

Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Archie Brown, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Talısca, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
Ferencvaros:
Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.

7 puan topladı

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.



Fenerbahçe'de eksik çok

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer almıyor. Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bıraktı.





