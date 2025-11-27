Fenerbahçe - Ferencvaros maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı 11'leri
7 puan topladı
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.
Fenerbahçe'de eksik çok
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer almıyor. Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bıraktı.