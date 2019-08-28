Fenerbahçe Fernando Llorente ile görüşüyor
SÜPER LİG

Fenerbahçe Fernando Llorente ile görüşüyor

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Gustavo transferi için Marsilya ile de bonservis bedeli olarak 5.5 milyon euroya anlaştı; bonuslar konusunda ise iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Ayrıca Fenerbahçe forvet transferi için de Fernando Llorente ile görüşüyor.

Haber Merkezi Diğer
Fernando Llorente geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 8 gol 5 asist ile oynadı.

Fernando Llorente geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 8 gol 5 asist ile oynadı.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo ile her konuda anlaşmaya vardı, kulübü Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Fransız kulübü sarı-lacivertli kulübün Brezilyalı futbolcu için teklif ettiği 5.5 milyon Euro bonservis bedelini kabul ederken, bonuslar üzerinde ise görüşmeler devam ediyor. Bonuslar korusundaki görüşmelerin de sonuçlanmasıyla Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde resmi açıklamayı yapacak.

Sol bekte rota Rıza Durmisi

Sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de rota Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncu transferi için Lazio ile yeniden temasa geçti. Fenerbahçe, Rıza Durmusi’yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Lazio, F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakıyor, ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. F.Bahçe ise zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakmıyor ve görüşmeler devam ediyor. 25 yaşındaki sol bek de daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için F.Bahçe’nin transfer teklifine ‘evet’ dedi. Zanka’nın da transfer olması Durmusi’nin F.Bahçe’ye sıcak bakmasında önemli rol oynadı. Zanka Durmusi’ye F.Bahçe’de muhteşem bir ortam olduğunu belirttiği öğrenildi.

Rıza Durmisi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rıza Durmisi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Forvete Llorente

Forvete Vedat Muriqi’nin yanına bir takviye yapmayı planlayan F.Bahçe’de gündeme gelen son isim Fernando Llorente oldu. Sarı-lacivertliler, Tottenham’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli tecrübeli İspanyol golcü ve menajeriyle görüştü.

  • Şu anda boşta olan Llorante F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

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