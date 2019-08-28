Fenerbahçe Fernando Llorente ile görüşüyor

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo ile her konuda anlaşmaya vardı, kulübü Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Fransız kulübü sarı-lacivertli kulübün Brezilyalı futbolcu için teklif ettiği 5.5 milyon Euro bonservis bedelini kabul ederken, bonuslar üzerinde ise görüşmeler devam ediyor. Bonuslar korusundaki görüşmelerin de sonuçlanmasıyla Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde resmi açıklamayı yapacak.

Sol bekte rota Rıza Durmisi

Sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de rota Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncu transferi için Lazio ile yeniden temasa geçti. Fenerbahçe, Rıza Durmusi’yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Lazio, F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakıyor, ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. F.Bahçe ise zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakmıyor ve görüşmeler devam ediyor. 25 yaşındaki sol bek de daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için F.Bahçe’nin transfer teklifine ‘evet’ dedi. Zanka’nın da transfer olması Durmusi’nin F.Bahçe’ye sıcak bakmasında önemli rol oynadı. Zanka Durmusi’ye F.Bahçe’de muhteşem bir ortam olduğunu belirttiği öğrenildi.

Forvete Llorente

Forvete Vedat Muriqi’nin yanına bir takviye yapmayı planlayan F.Bahçe’de gündeme gelen son isim Fernando Llorente oldu. Sarı-lacivertliler, Tottenham’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli tecrübeli İspanyol golcü ve menajeriyle görüştü.