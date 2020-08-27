Fenerbahçe-Galatasaray anketinin kazananı belli oldu

FIFA'nın Twitter hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını kastederek "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sorduğu ankette, 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.
Sarı-kırmızılılar yüzde 42,7 oy alırken, Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak anketi önde bitirdi.
Galatasaray'dan 'rütbe' paylaşımı
FIFA'nın anketinin devam ettiği sırada Galatasaray sosyal medya hesabından yıldız göndermesi yapılarak, "Herkes rütbesini bilecek!" paylaşımı yapıldı.
Herkes rütbesini bilecek! 💪 https://t.co/ppbnw6h5oI pic.twitter.com/gKaUZYrKbG
Herkes rütbesini bilecek! 💪 https://t.co/ppbnw6h5oI pic.twitter.com/gKaUZYrKbG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 26, 2020
Fenerbahçe'den cevap
Anket sonunda ise Fenerbahçe hesabından, "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız!" karşılığı verildi.
Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız! #BizFenerbahçeyiz https://t.co/Kty0yu1LIQ pic.twitter.com/zqNG3mDR8c
Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız! #BizFenerbahçeyiz https://t.co/Kty0yu1LIQ pic.twitter.com/zqNG3mDR8c— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2020
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