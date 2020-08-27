SÜPER LİG

Fenerbahçe-Galatasaray anketinin kazananı belli oldu

FIFA'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin başlattığı ankette en çok oyu sarı-lacivertliler aldı. İki rakibin anket üzerinden birbirlerine yaptığı göndermeler ise dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
İki ekibin taraftarları ankete büyük katılım sağladı.

İki ekibin taraftarları ankete büyük katılım sağladı.

FIFA'nın Twitter hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını kastederek "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sorduğu ankette, 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.

Sarı-kırmızılılar yüzde 42,7 oy alırken, Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak anketi önde bitirdi.

FIFA'nın yaptığı anketin sonucu
FIFA'nın yaptığı anketin sonucu

Galatasaray'dan 'rütbe' paylaşımı

FIFA'nın anketinin devam ettiği sırada Galatasaray sosyal medya hesabından yıldız göndermesi yapılarak, "Herkes rütbesini bilecek!" paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçe'den cevap

Anket sonunda ise Fenerbahçe hesabından, "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız!" karşılığı verildi.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri açıklandı
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri açıklandı

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.Süper Lig’in ilk hafta programı şöyle:MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediyesi ErzurumsporDemir Grup Sivasspor - Aytemiz AlanyasporHes Kablo Kayserispor - KasımpaşaÇaykur Rizespor - FenerbahçeAtakaş Hatayspor - Medipol BaşakşehirGalatasaray - Gaziantep FKFatih Karagümrük - Yeni MalatyasporGöztepe - Yukatel DenizlisporTrabzonspor - BeşiktaşFraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliğiİttifak Holding Konyaspor (BAY)Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu1. Hafta | Trabzonspor-Beşiktaş3. Hafta | Galatasaray-Fenerbahçe6. Hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor10. Hafta | Fenerbahçe-Beşiktaş15. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray19. Hafta | Beşiktaş-GalatasaraySüper Lig'de yeni sezonun hafta hafta fikstürü için tıklayınız.Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandıSüper Lig'de; Beşiktaş 5. haftayı, Galatasaray 12. haftayı, Fenerbahçe 15. haftayı, Trabzonspor 18. haftayı 'BAY' geçecek.'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir


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