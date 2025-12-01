Yeni Şafak
Fenerbahçe - Galatasaray Canlı İzle - Canlı Skor

18:281/12/2025, الإثنين
G: 1/12/2025, الإثنين
Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Skor

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını beIN SPORTS 1 ekranından canlı izlemek için haberde bulunan linke tıklayabilirsiniz.

Süper Lig'in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

