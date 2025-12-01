Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını beIN SPORTS 1 ekranından canlı izlemek için haberde bulunan linke tıklayabilirsiniz.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
