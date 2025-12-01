Fenerbahçe - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe bu akşam saat 20.00’de evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna maç saatinde karar verilecek. Galatasaray'da ise 7 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak. Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 /19 Süper Lig 2025/26 sezonunun 14. haftasında zirveyi doğrudan etkileyecek dev derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Galatasaray puan kaybı yaşamazsa liderliğini sürdürecek, Fenerbahçe kazanırsa haftayı zirvede tamamlayacak.



2 /19

FENERBAHÇE 11 MAÇTIR YENİLMİYOR Fenerbahçe, derbi öncesi 11 maçlık yenilmezlik serisiyle geliyor. Son 11 resmi karşılaşmada (4’ü Avrupa’da) mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ligde ise son 5 maçını kazandı ve namağlup unvanını koruyor.







3 /19 Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 31 puanla lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Kadıköy’den galibiyetle ayrılması halinde haftayı lider kapatacak.





4 /19

GALATASARAY’DA 13 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET Galatasaray, oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 32 puan topladı ve haftaya lider girdi. Okan Buruk’un ekibi, deplasmanda liderliğini korumak için mücadele verecek.











5 /19 FENERBAHÇE'DE EKSİK VAR MI?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un dışında sarı-lacivertlilerde eksik yok. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski maç eksiği nedeniyle maç saatinde değerlendirilecek; ikisinin de ilk 11’de başlaması beklenmiyor.





6 /19 GALATASARAY’DA EKSİK, SAKAT VE CEZALI VAR MI? Galatasaray derbiye tam 7 eksikle çıkacak: Sakat: Wilfried Singo, İsmail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu Kırmızı kart cezalısı: Roland Sallai Bahis soruşturması cezalıları: Eren Elmalı, Metehan Baltacı



7 /19 DERBİDE KİMLER KART SINIRINDA?

Fenerbahçe: Jayden Oosterwolde (kart görürse Başakşehir deplasmanını kaçıracak) Galatasaray: Lucas Torreira (kart görürse Samsunspor maçında oynayamayacak)





8 /19 GALATASARAY’A MÜJDE: 3 ÖNEMLİ İSİM DÖNÜYOR Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün, adalesindeki problem nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen ve diz ağrısı yaşayan Mario Lemina sakatlıklarını atlattı, takımla çalışmalara başladı.





9 /19 Osimhen ve Lemina’nın ilk 11’de başlaması, Yunus’un ise yedek soyunması öngörülüyor.





10 /19

EZELİ REKABETTE 404. RANDEVU Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihlerinde 404. kez karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 1909’da başlayan rekabette Fenerbahçe 149, Galatasaray 130 (1’i hükmen) galibiyet aldı, 124 maç berabere bitti. Fenerbahçe 543 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 504 gol attı.









11 /19 Süper Lig özelinde ise iki takım 137. kez kozlarını paylaşacak. Ligde Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet elde etti, 45 maç beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki gol sayısı: Fenerbahçe 164 – Galatasaray 133.





12 /19

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HAKEM KİM?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



13 /19 FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem, Duran





Galatasaray: Uğurcan; Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

14 /19 DERBİDE 137. RANDEVU! ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE’DE Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 137'nci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin 53-38 üstünlüğü bulunuyor (45B).

15 /19 G.SARAY’IN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı (53) ve gol yediği (164) takım Fenerbahçe. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ezeli rakibi haricinde karşılaştığı 75 takımın tamamına karşı en az mağlup olduğu sayı kadar galibiyet aldı.

16 /19 DERBİ TARİHİNİN EN SERT RAKAMLARI Süper Lig tarihinde en fazla kırmızı karta sahne olan rekabet Fenerbahçe (26) ile Galatasaray (32) arasında. Ezeli rakiplerin gördüğü toplam 58 kırmızı kartın yarısı, 2004/05 sezonundan bu yana oynanan 44 karşılaşmalık periyotta geldi (29 kırmızı kart).

17 /19 G.SARAY TARİHİ EŞİTLEME PEŞİNDE Fenerbahçe'ye konuk olduğu son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Galatasaray (1B 1M), daha önceki 36 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısın eşitleyebilir (5G 9B 22M).

18 /19

KADIKÖY’DE DÜŞEN DOMİNASYON Galatasaray'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini Nisan 2022'de alan Fenerbahçe (3B 4M), daha önceki 18 karşılaşmanın 14'ünden galip ayrılmıştı (4B).



