Fenerbahçe Gaziantep kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 18. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kamp kadrosuna dahil etmedi.

Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muric"