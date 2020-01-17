SÜPER LİG

Fenerbahçe Gaziantep kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynayacağı kamp 21 kişilik kamp kadrosunda Adil Rami ve sakatlığını atlatan Miha Zajc dahil edilmezken, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses sakatlıkları dolayı yer almadı. Yeni transfer Falette de kadroda bulunmuyor.

Haber Merkezi İHA
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: DHA / DHA

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 18. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kamp kadrosuna dahil etmedi.

Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:

  • "Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muric"

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Go...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.