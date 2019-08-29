Fenerbahçe Gustavo Scarpa'nın peşinde

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerini hareketli geçirmek istiyor. Son olarak bonservisi elinde olan Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa transferini de bitirmek istiyor.

Brezilya'dan ESPN'nin haberine göre Fenerbahçe, Palmeiras'ın yıldızı Gustavo Scarpa'nın peşinde. Sarı lacivertli takım Brezilyalı oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunurken, Palmeiras’ın bunu geri çevirerek 8 milyon euro talep ettiği belirtildi.