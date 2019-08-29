Fenerbahçe Gustavo Scarpa'nın peşinde
SÜPER LİG

Fenerbahçe Gustavo Scarpa'nın peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahayı güçlendirmeye yönelik transferler yapmaya çalışıyor. Bir yandan Marsilya forması giyen Luiz Gustavo ile ilgilenen sarı-lacivertliler diğer yandan da Palmeiraslı Gustavo Scarpa'nın peşinde.

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Gustavo Scarpa'nın güncel bonservis değeri 8 milyon euro olarak biliniyor.

Gustavo Scarpa'nın güncel bonservis değeri 8 milyon euro olarak biliniyor.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerini hareketli geçirmek istiyor. Son olarak bonservisi elinde olan Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa transferini de bitirmek istiyor.

Brezilya'dan ESPN'nin haberine göre Fenerbahçe, Palmeiras'ın yıldızı Gustavo Scarpa'nın peşinde. Sarı lacivertli takım Brezilyalı oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunurken, Palmeiras’ın bunu geri çevirerek 8 milyon euro talep ettiği belirtildi.

  • 25 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanlarda kanalarda da oynayabiliyor. Scarpa, 18 resmi maçta 7 gol atıp, 2 asist yaptı.

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