Fenerbahçe ile Max Kruse anlaşma sağladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.

Alman futbolcu, 7.5 milyon euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon euro dava açtı.

Anlaşma sağlandı

Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

Alman basını davayı Kruse'nin kazandığını iddia etmişti

Geçtiğimiz günlerde Alman basını, Kruse'nin davayı kazandığı ve Fenerbahçe'nin Alman oyuncuya 7.5 milyon euro tazminat ödeyeceğini iddia etmişti.

Alman basını açıkladı: Max Kruse davayı kazandı Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davayı kazandığı iddia edildi. Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmıştı. Daha sonra Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran tecrübeli futbolcunun davayı kazandığı belirtildi.Alman basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli kulüp, Kruse'ye 7.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek.Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü'ne ise konu ile ilgili herhangi bir yazı gelmediği bildirildi.Almanya'nın önemli yayın kuruluşlarından Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını iddia etti👉Haberdeki detaylara göre Fenerbahçe, Kruse'ye 7.5M€ ödeyecek! pic.twitter.com/DGrnTwEMMK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 16, 2020