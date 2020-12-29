Fenerbahçe ile Max Kruse anlaşma sağladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.
Alman futbolcu, 7.5 milyon euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon euro dava açtı.
Anlaşma sağlandı
Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.
Alman basını davayı Kruse'nin kazandığını iddia etmişti
Geçtiğimiz günlerde Alman basını, Kruse'nin davayı kazandığı ve Fenerbahçe'nin Alman oyuncuya 7.5 milyon euro tazminat ödeyeceğini iddia etmişti.
Almanya'nın önemli yayın kuruluşlarından Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını iddia etti
👉Haberdeki detaylara göre Fenerbahçe, Kruse'ye 7.5M€ ödeyecek! pic.twitter.com/DGrnTwEMMK
Almanya'nın önemli yayın kuruluşlarından Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını iddia etti
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