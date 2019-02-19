SÜPER LİG

Fenerbahçe Japon futbolcunun peşinde

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında söz alan Japon gazeteci Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcu Okazaki'yle ilgilendiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okazaki'nin Leciester City'le sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Okazaki'nin Leciester City'le sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında ortaya çıktı.

Kyoto News muhabiri, Orman'a sorduğu soruda Fenerbahçe’nin Okazaki’yle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Leicester City'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Shinji Okazaki'nin devre arasında Slimani ile takası da gündeme gelmişti.


  • 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 16 maçta (193 dakika) gol atama başarısı gösteremezken, takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı. Japon Milli Takım formasıyla da 116 maça çıkan Okazaki, 50 gol kaydetti.

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