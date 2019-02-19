Fenerbahçe Japon futbolcunun peşinde

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında ortaya çıktı.

Kyoto News muhabiri, Orman'a sorduğu soruda Fenerbahçe’nin Okazaki’yle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Leicester City'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Shinji Okazaki'nin devre arasında Slimani ile takası da gündeme gelmişti.