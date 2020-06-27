Kadıköy'de nefes kesen maç: 5 gol atıldı 1 de kırmızı kart çıktı

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar;

21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın şutu üstten auta çıktı.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.

51. dakikada sağ kanatta topu alan Robin Yalçın’ın ceza sahası dışına gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

56. dakikada Gökhan Töre’nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Altay’ın müdahalesiyle top direkten oyun alanı içine döndü.

60. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan’ın ortasında ceza sahası içinde Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL!

70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Vedat’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rodrigues’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

GOL!

81. dakikada Fofana’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GOL!

89. dakikada Youssouf’un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Donald yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

GOL!

90. dakikada Vedat Muriqi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

GOL!

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası içine açtığı ortada Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Emre Belözoğlu giriyor, Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, galibiyetlerde önemli rol oynuyor. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Emre, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı veriyor. Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başardı. Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı.

Mehmet Ekici sakatlandı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Ekici rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Ekici’nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Ekici’nin durumu müsabaka sonrası yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.

Vedat 15. golünü attı

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabaka 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi gol sayısını 15’e yükseltti. 70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, Süper Lig’deki gol sayısını 15’e çıkardı.

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: "Ona yakışmadı" Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Gökhan Töre'nin kırmızı kartla oyundan atılması büyük tartışma çıkardı.Pozisyon hakkında konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, pozisyonda başrolde bulunan Emre Belözoğlu'nu eleştirdi.İşte Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;"Emre'nin davranışından dolayı Gökhan Töre atıldı. Ali Şansalan'ın iki sarı kartı da hatalı. İkisini de görmeden verdi. Emre gibi bir oyuncuya bu yakışmadı. Bir Fenerbahçeli olarak benim adıma anlamlı bir galibiyet değil. Emre Belözoğlu da çok üzgündür. Bu oyuncular maç başı oynuyor. Fenerbahçe puanını aldı ama Emre Belözoğlu iyi bir şey yapmadı. Ağabeyi olarak üzgünüm."



