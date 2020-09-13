Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı resmen açıkladı: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Kariyerinde Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse, Almanya'da ise Ingolstadt ile Wolfsburg takımlarında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tisserand, görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek.

Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atar Fenerbahçe'nin deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile yaptığı konuşmayı açıklayan Metin, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.İşte Tümer Metin'in TRT Spor'da yaptığı o açıklama;"5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz""Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; 'Büyük bir ihtimalle Muriqi gitti ağabey' dedi, '5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz' dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de 'Muriqi olsa bile bir santrfor lazım' dedim." Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu"30 gol ve 15 gol atacak 2 santrfor hazır""Bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi' dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin Gomis'i alın Arabistan'dan, 'O olmaz ağabey' dedi.""Stoper gelecek""Bir stoper gelecek' dedi. İsmi söyledi, 'Paylaşma' dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. 'Bir stoper olacak' dedi."Galeri: Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı