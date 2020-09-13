Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı resmen açıkladı: İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır." denildi.
Kariyerinde Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse, Almanya'da ise Ingolstadt ile Wolfsburg takımlarında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tisserand, görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek.
Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir. pic.twitter.com/BKqexNrbPf
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