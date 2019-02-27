Fenerbahçe Marco Fabian'ı almayarak direkten döndü

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İstanbul'a kadar getirip sağlık kontrollerinden geçirdiği Marco Fabian, son anda sarı lacivertli yönetimle anlaşamamış ve transferi iptal olmuştu.

29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince eski takımı Frankfurt'a döndü ve sakatlıkları nedeniyle yine forma şansı bulamadı. Sadece 1 maçta 63 dakika forma giyen oyuncu, MLS ekibi Philadelphia'nın yolunu tuttu.

Sarı lacivertlilere transferi o dönem tartışma konusu olan oyuncu, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Marco Fabian, Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transferiyle ilgili şöyle konuşmuştu;

"Transferimin gerçekleşeceği gün başkan geldi ve bana birtakım finansal problemleri olduklarını iletti. Bu nedenle kontratımda değişiklikler yapmak istediğini ifade etti."