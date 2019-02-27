Fenerbahçe Marco Fabian'ı almayarak direkten döndü

29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince eski takımı Frankfurt'a döndü ve sakatlıkları nedeniyle yine forma şansı bulamadı. Sadece 1 maçta 63 dakika forma giyen oyuncu, MLS ekibi Philadelphia'nın yolunu tuttu.
Sarı lacivertlilere transferi o dönem tartışma konusu olan oyuncu, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.
Marco Fabian, Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transferiyle ilgili şöyle konuşmuştu;
"Transferimin gerçekleşeceği gün başkan geldi ve bana birtakım finansal problemleri olduklarını iletti. Bu nedenle kontratımda değişiklikler yapmak istediğini ifade etti."
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