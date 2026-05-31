Fenerbahçe milli oyuncuyu bedava kadrosuna katıyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, sağ bek bölgesi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Zeki Çelik'in transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında sağ bek bölgesine takviye yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Yıldırım, "Semedo ve Mert Müldür Dünya Kupası'na gidecek. Oraya bir takviye düşünebiliriz" ifadelerini kullanarak bu bölgeye yapılacak olası transferi işaret etmişti.

Bu açıklamanın ardından gündeme gelen ismin Zeki Çelik olduğu ortaya çıktı. Roma ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan milli futbolcunun, Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın ekibi, Zeki Çelik ve temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tecrübeli sağ bekin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde seçimden zaferle çıkılması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, yönetimin Dünya Kupası öncesinde Zeki Çelik'e imzayı attırmayı hedeflediği ifade ediliyor.











