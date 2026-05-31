Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe milli oyuncuyu bedava kadrosuna katıyor

Fenerbahçe milli oyuncuyu bedava kadrosuna katıyor

17:1931/05/2026, Pazar
G: 31/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'de seçim öncesi transfer harekatı hız kazandı.
Fenerbahçe'de seçim öncesi transfer harekatı hız kazandı.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, sözleşmesi sona eren milli futbolcunun transferinde önemli aşama kaydetti. Yıldırım ekibinin, tecrübeli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, sağ bek bölgesi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Zeki Çelik'in transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında sağ bek bölgesine takviye yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Yıldırım, "Semedo ve Mert Müldür Dünya Kupası'na gidecek. Oraya bir takviye düşünebiliriz" ifadelerini kullanarak bu bölgeye yapılacak olası transferi işaret etmişti.

Bu açıklamanın ardından gündeme gelen ismin Zeki Çelik olduğu ortaya çıktı. Roma ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan milli futbolcunun, Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın ekibi, Zeki Çelik ve temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tecrübeli sağ bekin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde seçimden zaferle çıkılması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, yönetimin Dünya Kupası öncesinde Zeki Çelik'e imzayı attırmayı hedeflediği ifade ediliyor.




#Fenerbahçe
#Zeki Çelik
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta beklenen indirim geliyor: Benzin ve motorinde yeni fiyatlar ortaya çıktı