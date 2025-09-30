Yeni Şafak
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe-Nice maçının hakemi açıklandı

11:5530/09/2025, Salı
IHA
Sırp hakem Srdjan Jovanovic
Sırp hakem Srdjan Jovanovic

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fransız ekibi Nice ile evinde oynayacağı mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Fransız takımı Nice’i konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın 4. hakemi de Novak Simovic olacak.


Karşılaşmada VAR’da Stuart Attwell, AVAR’da da Peter Bankes görev alacak.

#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Nice
