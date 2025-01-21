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Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını kim yönetecek?

Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını kim yönetecek?

Haber Merkezi
12:5321/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek
Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk edeceği maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını, Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlenecek.


Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine İtalya Futbol Federasyonundan Matteo Marchetti olacak.


Mücadelede VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni, AVAR'da ise Daniele Doveri görev yapacak.

#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Olimpik Lyon

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