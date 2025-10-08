Yeni Şafak
Fenerbahçe Opet Avrupa defterini açıyor: Rakip Huntherm

12:438/10/2025, Çarşamba
AA
Fenerbahçe Opet
Fenerbahçe Opet

FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı yarın Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak.


Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.


FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunu üçüncü sırada bitiren sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia (İspanya), Olympiakos (Yunanistan) ve DVTK Huntherm (Macaristan) ile organizasyonun C Grubu'nda mücadele edecek.



