Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston sakatlandı

Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston sakatlandı

5/10/2025, Pazar
AA
Brandon Boston
Brandon Boston

Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston'ın "sol ayak bileğinde 1. derece yaralanma" tespit edildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

