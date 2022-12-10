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ÖZET | Fenerbahçe - Salernitana: 3-0

Fenerbahçe, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı. Fenerbahçe'ye Salernitana karşısında galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi kaydetti. Fenerbahçe - Salernitana maçının özetini ve gollerini haberimizde izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Salernitana 3-0 maç özeti ve golleri izle
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana'yı 3-0 yendi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını sahaya İrfan Can Eğribayat, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, King ve Serdar Dursun ilk 11'iyle sürdü.

US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola ise Fiorillo, Lovato, Dniliuc, Fazio, Coulibaly, Maggiore, Sambia, Bobinen, Bradaric, Botheim ve Bonazzoli ilk 11'ini tercih etti.

Fenerbahçe - Salernitana maç özeti

Müsabakanın 34. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sağda topla buluşan İrfan Can Kahveci, paralel bir şekilde topu ceza yayına doğru sürdü. İrfan'ın kaleyi gördükten sonra ceza sahası dışından uzak direğe sert vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Sarı-lacivertli ekip, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içinde çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in yerden ortasında, altı pasta Joshua King topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Fenerbahçe, 90 1. dakikada penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mert Hakan Yandaş, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. 90 2. dakikada Michy Batshuayi, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 3-0.

Fenerbahçe'nin Salernitana maçında yaptığı değişiklikler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, US Salernitana karşısında 9 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertlilerde 46. dakikada İsmail Yüksek-Willian Arao, Serdar Dursun-Michy Batshuayi, 62. dakikada İrfan Can Kahveci-Mert Hakan Yandaş, Joshua King-Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu-Miha Zajc, 77. dakikada İrfan Can Eğribayat-Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel-Miguel Crespo, Lincoln Henrique-Bruma ve 82. dakikada Attila Szalai-Mauricio Lemos değişiklikleri oldu.

Fenerbahçe - Salernitana maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, US Salernitana karşısında farklı sistemler denedi.

Müsabakaya 3'lü savunmayla başlayan Jesus, oyun içerisinde bölüm bölüm 4'lü savunmaya da döndü.

Portekizli teknik adam, bazı oyuncuların pozisyonlarını da maç içerisinde değiştirdi.

Müsabakaya Ferdi Kadıoğlu'nu sol kanatta başlatan deneyimli teknik adam, milli oyuncuyu ilk yarı içerisinde hem sağ bek hem de orta sahada görevlendirdi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Osayi Samuel'i sağ bek ve kanat bek, Lincoln Henrique'yi ise sol bek, orta saha ve sol kanatta denedi.

  • Farioli de maçı takip etti
  • Fenerbahçe ile US Salernitana arasındaki müsabakayı, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de takip etti. Farioli, sarı-lacivertlilerin İtalyan temsilcisiyle oynadığı müsabakayı teknik ekibiyle beraber tribünde izledi. 33 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 3 gün önce Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.

Fenerbahçe - Salernitana: 1-0

Fenerbahçe - Salernitana: 2-0

Fenerbahçe - Salernitana: 3-0


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