UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan üçüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Sarı-lacivertli takım rakibini, Kerem Aktürkoğlu'nun 34. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti.





Fenerbahçe - Stuttgart maçı 11'leri





Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti.

21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.

24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi.

29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi.

31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunda topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi! Temsilcimiz Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 1-0 önde!

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

60. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı ancak VAR incelemesi sonrası, penaltı öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

VAR incelemesi ardından ofsayt sebebiyle iptal edilen penaltı pozisyonu👇

66. dakikada Stuttgart penaltı kazandı. Stuttgart'ın kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.