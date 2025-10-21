Yeni Şafak
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

11:5721/10/2025, Salı
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.


UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.


Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

