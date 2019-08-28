Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Fırat Aydınus yönetecek
SÜPER LİG

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

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