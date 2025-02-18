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UEFA açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını hangi hakemler yönetecek?

UEFA açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını hangi hakemler yönetecek?

14:3718/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Fenerbahçe aynı gün deplasmanda Anderlecht’e konuk olacak. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray – AZ Alkmaar ile Anderlecht- Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını hangi hakemler yönetecek?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray – AZ Alkmaar ile Anderlecht- Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray'ın maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin aynı gün saat TSİ 23.00'te deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı maçı ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Gary Beswick ve lan Hussin üstlenecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.


FENERBAHÇE MAÇINA İSVİÇRELİ HAKEM

İlk maçı evinde 3-0 kazanan ve avantajı eline alan sarı-lacivertlilerin maçında ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

Scharer'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Stephane De Almedia ve Jonas Erni üstlenecek. Belçika'da oynanacak maç saat TSİ 23.00'te başlayacak.



#Fenerbahçe
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi

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