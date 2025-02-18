UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray – AZ Alkmaar ile Anderlecht- Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını hangi hakemler yönetecek?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray – AZ Alkmaar ile Anderlecht- Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin aynı gün saat TSİ 23.00'te deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı maçı ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Gary Beswick ve lan Hussin üstlenecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.