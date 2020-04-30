SÜPER LİG

Fenerbahçe yeniden sahaya iniyor

Sarı-lacivertli kulüp, 4 Mayıs Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Çalışmalar bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu tarafından yönetilecek.

Çalışmalar bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu tarafından yönetilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

Sürpriz Alper Potuk gelişmesi: Tesislere çağrıldı
Sürpriz Alper Potuk gelişmesi: Tesislere çağrıldı

Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi.Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

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