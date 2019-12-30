Fenerbahçe’de Adil Rami ayrılıyor

Sezon başında Marsilya’dan Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak transfer olan Adil Rami, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen ve sürekli yedek kalan Rami’nin bir an önce ülkesine dönmek istediği belirtildi.
Rami, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında ilk 11’de forma bulmuş, o müsabakada da ikinci yarının başında oyundan çıkartılmıştı.
- Antrenmanlarda gösterdiği performans ile Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremeyen 34 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.
Eğer şu an Jailson'un golünü izlemeye başlarsanız yeni yılda duyacağınız ilk kelime "GOOOOOOL" olur. 😄 🚀 pic.twitter.com/umd6Jb2k2q
Eğer şu an Jailson'un golünü izlemeye başlarsanız yeni yılda duyacağınız ilk kelime "GOOOOOOL" olur. 😄 🚀 pic.twitter.com/umd6Jb2k2q— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2019
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