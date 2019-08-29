Fenerbahçe'de Altay Bayındır endişesi
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Altay Bayındır endişesi

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sırtındaki ağrı sebebiyle bugünkü çalışmaya katılmadı.

Haber Merkezi IHA
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk 2 maçında da kaleyi Altay korudu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk 2 maçında da kaleyi Altay korudu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam ettirdi.

Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.


Antrenmana sakatlığı bulunan Moses, Isla, Hasan Ali ve sırtında hissettiği ağrı nedeniyle Altay Bayındır katılmadı.

  • Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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