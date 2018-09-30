SÜPER LİG

'Fenerbahçe'de Cocu defteri kapandı' iddiası

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında devreyi 3-0 yenik kapattı. Sarı lacivertli taraftarlar bu skora tepki gösterirken tecrübeli gazeteci İbrahim Seten'den ses getiren bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cocu.

Cocu.

Fotoğraf: Metin Pala

Fenerbahçe'nin Rize deplasmanındaki ilk yarı oyunu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili olarak tecrübeli gazeteci İbrahim Seten de Cocu defterinin kapandığını iddia etti.

İşte İbrahim Seten'in devre arasına damga vuran paylaşımı;

  • "Fenerbahçe yönetiminin acilen tek konuda karar vermesi lazım. Ersun yanal mı? Aykut kocaman mı?Cocu defteri artık kapanmıştır."


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.