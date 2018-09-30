'Fenerbahçe'de Cocu defteri kapandı' iddiası

Fenerbahçe'nin Rize deplasmanındaki ilk yarı oyunu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili olarak tecrübeli gazeteci İbrahim Seten de Cocu defterinin kapandığını iddia etti.

İşte İbrahim Seten'in devre arasına damga vuran paylaşımı;

"Fenerbahçe yönetiminin acilen tek konuda karar vermesi lazım. Ersun yanal mı? Aykut kocaman mı?Cocu defteri artık kapanmıştır."

f.bahçe yönetiminin acilen tek konuda karar vermesi lazım..

⛔️ ersun yanal mı?

⛔️ aykut kocaman mı?

cocu defteri artık kapanmıştır.. — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 30 Eylül 2018



