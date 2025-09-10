Fenerbahçe'de Domenico Tedesco siftah yaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi yeni teknik direktör Domenico Tedesco takımla bir toplantı yaptı. Hep birlikte başaracaklarını, zamanlarının olmadığına dikkat çeken İtalyan teknik adam, sezon boyunca belirli bir 11 olmayacağını ve bütün kadroyu kullanacağını oyuncularına aktardı.