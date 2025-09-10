Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco siftah yaptı

18:1510/09/2025, Çarşamba
G: 10/09/2025, Çarşamba
AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi yeni teknik direktör Domenico Tedesco takımla bir toplantı yaptı. Hep birlikte başaracaklarını, zamanlarının olmadığına dikkat çeken İtalyan teknik adam, sezon boyunca belirli bir 11 olmayacağını ve bütün kadroyu kullanacağını oyuncularına aktardı.

Sahaya Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte çıkan Tedesco, basın mensuplarına selam vererek çalışma alanına geçti.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Nelson Semedo antrenmana katılmadı. Semedo’nun Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.






#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Trendyol Süper Lig
