Emre Belözoğlu istediği oyuncuyu isim vererek açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Mohikan isimli yeni taraftar uygulamasının lansmanını düzenledi. Geceye katılan EmreBelözoğlu, hem taraftarları heyecanlandırdı ve hem lansmana damga vurdu.

Önce İtalyanca, sonra İspanyolca

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Gigi Datome'nin canlı bağlantısında İtalyanca tercümanlık yapmak için sahneye çıktı. Datome'den sonra yayına sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Luciano katılınca, bu sefer Emre Belözoğlu İspanyolca çeviri yaptı.

40 yaşındaki sportif direktörün bu anları sosyal medyaya da damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarların da dikkatlerinden kaçmayan bu ayrıntı sonrasında, "Transfer yaptığı yetmedi şimdide tercüman olarak iş yapıyor" yorumları yapıldı.

Lyon, Trabzonspor maçında Ozan Tufan'ı izledi Hem Fenerbahçe de hem de A Milli Futbol Takımımızda gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın sayılı kulüplerinin radarına giren Ozan Tufan, gözlemcileri etkilemeye devam ediyor.Lyon, Ozan Tufan'ı transfer listesine aldıFenerbahçe’de başarılı performansıyla öne çıkan Ozan Tufan’ı Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon transfer listesine aldı. Fransız ekibinin gözlemcisi Bruno Cheyrou milli oyuncuyu Trabzonspor maçında izledi.Gözlemciden Ozan Tufan'a tam notOzan Tufan’ın performansını beğenen Bruno Cheyrou, 25 yaşındaki futbolcunun performansını da takip etmeye devam edecek. Fenerbahçe yönetimi de Ozan Tufan’ın bu sezonki performansından oldukça memnun ve şampiyonluk mücadelesinde milli oyuncunun takımdaki en önemli isimlerinden biri olacağını düşünüyor.25 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı oyuncu bu mücadelelerde 1 asist yaptı.Tümer Metin'den milli futbolcuya övgü: Ondan formayı kolay kolay alamazsınEn çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Ozan Tufan, artık 'sahada konuşmaya' başladı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2020

Luciano'ya transfer mesajı

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belöoğlu, eski futbolcu Luciano'ya transfer mesajı gönderdi. "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" diyen Emre Belözoğlu'na Luciano ise şu cevabı verdi: "Birlikte oynamadık ama seninle aynı takımda oynamak harika olurdu. Rakipler için çok zorluk çıkarırdık"

Erol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındım Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra, Fenerbahçe'de teknik direktör olarak göreve başlayan Erol Bulut, Yunan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca Pelkas transferinin perde arkasını açıklarken, aynı zamanda Fenerbahçe için reddettiği takımı da söyledi.Pelkas transferinin perde arkasıYunanistan'dan Sport24'e telefonla açıklamalarda bulunan Erol Bulut, Pelkas transferinin çok çabuk bir şekilde sonuçlandığını söyledi. Pelkas'ı aldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Bulut, "Pelkas istediğim bir oyuncuydu. Hem kanat, hem on numara hem de forvet arkası olarak oynayabilir. Transfer çok çabuk sonuçlandı. Emre Belözoğlu, yıldırım hızıyla hareket etti ve PAOK ile anlaştı. Ardından birkaç saat içinde İstanbul'a getirdi" ifadelerini kullandı."Bakasetas gelseydi yine Pelkas'ı da isterdim"Alanyaspor'dan Bakasetas'ı transfer etmek istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Alanyaspor ile Bakasetas için anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın Pelkas ile bir alakası yok. Farklı tipte oyuncular. Doğsurunu söylemek gerekirse, her iki oyuncuyu da kadromda görmek isterdim. Fakat Alanyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık" dedi."Marko Livaja ile hiç ilgilenmedim"Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Marko Livaja hakkında konuşan Erol Bulut, oyuncuyla hiç ilgilenmediğini söyledi. Bulut, "İyi bir oyuncu, bize teklif edildi ama biz ilgilenmedik. İyi bir sezon geçirdi ama bizim planlarımız arasında yer almadı" ifadelerini kullandı."Verona'ya çok yakındım"Fenerbahçe ile anlaşmadan önce İtalya ekiplerinden Verona ile görüştüğünü söyleyen Erol Bulut, "Yazın Verona'ya çok yakındım. Fakat Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmedim bile. Çünkü bu takımla oynadım, ligi kazandım. O adımı atmak istiyordum" dedi.Dimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euroErol Bulut'tan soyunma odası itirafı: Takıma ne söylediğini açıkladıFenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı

Dimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euro Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.Pelkas'ın performansı alkış topladıFenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasında öne çıkan isimlerden birisi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında diğer sarı-lacivertli oyuncular gibi iyi bir performans gösteremedi. Fakat ikinci yarıda gelen değişikliklerle birlikte hem Pelkas hem de Fenerbahçe açıldı. Mücadelenin ikinci yarısında forvet arkası olarak görev yapan 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertlilerin attığı 3. goldeki şık topuk pası geceye damga vurdu.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandıPelkas'ın topuk pası gecenin en çok konuşulan hareketi olduTrabzonspor'un kaptırdığı topta kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, tekte oynayarak şık bir topuk pasıyla topu arkadaşlarına gönderdi. Pelkas'ın çevre kontrolü ve arkası dönük olmasına rağmen attığı bu topuk pası, gecenin en çok konuşulan hareketi oldu.Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Pelkas'ı öve öve bitiremedi. Genç oyuncu için 50 milyon euro olarak bahseden taraftarlar, Pelkas'ın her geçen gün üstüne koyarak ilerlediğini yazdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların paylaşımları; Çubuklu için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz! Bu hafta @Nesinecom Maçın Adamı Dimitris Pelkas seçilmiştir. 👏 https://t.co/IgmH1p25su pic.twitter.com/WrrVFh00Xo— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 26, 2020 Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladıDerbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"



