Erol Bulut'u mest eden futbolcu: Kampın en dikkati çeken ismi oldu

Yeni sezon için çalışmalarını Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti.

Hocanın beğenisini topladı

Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası’nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut’un beğenisini toplamayı başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.

Erol Bulut'tan oyunculara fırça: Halı sahada top oynamıyoruz Yeni sezonun hazırlıklarına Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli futbolcuları yakından takip ediyor. Oyuncularıyla yakından ilgilenen 45 yaşındaki genç teknik adam, dünkü idmanda sürekli uyarılarda bulundu.Özellikle Zanka, Caner ve Gökhan’ı idmanda gösterdiği iyi performansla tebrik eden Bulut, Murat Sağlam, Rodrigues ve Frey’e ise bir dizi ikazlar yaptı.Erol Bulut'un bir pozisyonda kenardan oyunculara, "Halı sahada top oynamıyoruz" diyerek çıkışması dikkati çekti.Fenerbahçe'de Erol Bulut'un idmanları sert geçiyor: "Halı saha gibi oynamayalım" pic.twitter.com/WFbhC4CTUf— deKaptano (@DeKaptano) August 27, 2020 Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu