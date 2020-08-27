Erol Bulut'u mest eden futbolcu: Kampın en dikkati çeken ismi oldu
Fenerbahçe'de yeni sezonda daha çok forma şansı bulması beklenen Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, hırsıyla teknik direktör Erol Bulut'tan tam not aldı.
Haber MerkeziİHA
Yeni sezon için çalışmalarını Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti.
Hocanın beğenisini topladı
Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası’nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut’un beğenisini toplamayı başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.
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