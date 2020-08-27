SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun kamp performansı

Erol Bulut'u mest eden futbolcu: Kampın en dikkati çeken ismi oldu

Fenerbahçe'de yeni sezonda daha çok forma şansı bulması beklenen Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, hırsıyla teknik direktör Erol Bulut'tan tam not aldı.

Haber Merkezi İHA
Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenör Volkan Demirel

Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenör Volkan Demirel

Fotoğraf: Ömer Ürer

Yeni sezon için çalışmalarını Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti.

Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 32 resmi maçta 6 gol atarken, 5 de asist kaydetti.
Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 32 resmi maçta 6 gol atarken, 5 de asist kaydetti.

Hocanın beğenisini topladı

Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası’nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut’un beğenisini toplamayı başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
AA

Erol Bulut'tan oyunculara fırça: Halı sahada top oynamıyoruz
Erol Bulut'tan oyunculara fırça: Halı sahada top oynamıyoruz

Yeni sezonun hazırlıklarına Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli futbolcuları yakından takip ediyor. Oyuncularıyla yakından ilgilenen 45 yaşındaki genç teknik adam, dünkü idmanda sürekli uyarılarda bulundu.Özellikle Zanka, Caner ve Gökhan’ı idmanda gösterdiği iyi performansla tebrik eden Bulut, Murat Sağlam, Rodrigues ve Frey’e ise bir dizi ikazlar yaptı.Erol Bulut'un bir pozisyonda kenardan oyunculara, "Halı sahada top oynamıyoruz" diyerek çıkışması dikkati çekti.Fenerbahçe&#39;de Erol Bulut&#39;un idmanları sert geçiyor: &quot;Halı saha gibi oynamayalım&quot; pic.twitter.com/WFbhC4CTUf&mdash; deKaptano (@DeKaptano) August 27, 2020 Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu

Fenerbahçe-Galatasaray anketinin kazananı belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray anketinin kazananı belli oldu

FIFA'nın Twitter hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını kastederek "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sorduğu ankette, 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.Sarı-kırmızılılar yüzde 42,7 oy alırken, Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak anketi önde bitirdi.Galatasaray'dan 'rütbe' paylaşımıFIFA'nın anketinin devam ettiği sırada Galatasaray sosyal medya hesabından yıldız göndermesi yapılarak, "Herkes rütbesini bilecek!" paylaşımı yapıldı.Herkes rütbesini bilecek! 💪 https://t.co/ppbnw6h5oI pic.twitter.com/gKaUZYrKbG&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 26, 2020 Fenerbahçe'den cevapAnket sonunda ise Fenerbahçe hesabından, "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız!" karşılığı verildi.Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız! #BizFenerbahçeyiz https://t.co/Kty0yu1LIQ pic.twitter.com/zqNG3mDR8c&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2020 Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri açıklandı

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