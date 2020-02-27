Fenerbahçe'de güvensizlik problemi

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın durumu takımı olumsuz yönde etkiliyor. Sezon sonunda yönetimin yollarını ayıracağı kesin olan 56 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında idmanlara çıkıyor, ancak oyuncuların kendisine güveni ve inancı kalmadı. Teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları arasındaki iletişim de tamamen kopmuş durumda. Fenerbahçeli futbolcular da Ersun Yanal’ın gerek taktik anlayışını gerekse oyuna müdahalelerini eleştiriyor.

Yedeklerle ipler koptu

Ersun Yanal’ın yedek oyunculara antrenmanda yüzüne bakmadığı öğrenildi. Sezon başından beri rotasyon olarak sadece 15-16 futbolcu arasında tercihler yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının taktik çalışmalarda bu oyuncularla yakından ilgilendiği, diğerlerinin ise yüzüne dahi bakmadığı öğrenildi. Yedek oyuncular da bu nedenle mutsuz olurken bu durum takımın performansına olumsuz yansıdı. Yanal’ın özellikle Mevlüt Erdinç, Miha Zajc, Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Mehmet Ekici gibi isimlere fazla şans vermemesi ve bu oyuncularla ilgili medya üzerine olumsuz haberler aktarılması futbolcuların teknik heyete inancını azalttı.