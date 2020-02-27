SÜPER LİG

Fenerbahçe'de güvensizlik problemi

Fenerbahçe'de sezon sonunda yönetimin yollarını ayıracağı kesinleşen teknik direktör Ersun Yanal, takımın başında idmanlara çıkıyor. Ancak sarı- lacivertli oyuncuların tecrübeli teknik adama güveni ve inancı kalmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-lacivertli taraftarlar derbi mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar derbi mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın durumu takımı olumsuz yönde etkiliyor. Sezon sonunda yönetimin yollarını ayıracağı kesin olan 56 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında idmanlara çıkıyor, ancak oyuncuların kendisine güveni ve inancı kalmadı. Teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları arasındaki iletişim de tamamen kopmuş durumda. Fenerbahçeli futbolcular da Ersun Yanal’ın gerek taktik anlayışını gerekse oyuna müdahalelerini eleştiriyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki yedek kulübesi
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki yedek kulübesi

Yedeklerle ipler koptu

Ersun Yanal’ın yedek oyunculara antrenmanda yüzüne bakmadığı öğrenildi. Sezon başından beri rotasyon olarak sadece 15-16 futbolcu arasında tercihler yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının taktik çalışmalarda bu oyuncularla yakından ilgilendiği, diğerlerinin ise yüzüne dahi bakmadığı öğrenildi. Yedek oyuncular da bu nedenle mutsuz olurken bu durum takımın performansına olumsuz yansıdı. Yanal’ın özellikle Mevlüt Erdinç, Miha Zajc, Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Mehmet Ekici gibi isimlere fazla şans vermemesi ve bu oyuncularla ilgili medya üzerine olumsuz haberler aktarılması futbolcuların teknik heyete inancını azalttı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.