Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu

Topsuz çalışmalara başlayan Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, en az 3 hafta özel programla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Merkezi AA
Hasan Ali Kaldırım geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 3 gol 5 asist ile oynadı.

Hasan Ali Kaldırım geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 3 gol 5 asist ile oynadı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, topsuz çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası takıma verilen iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen tecrübeli oyuncu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Salonda ayağını hiç kullanmadan çalışan Hasan Ali, en az 3 hafta özel program dahilinde hazırlıklarına devam edecek.

  • Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih ile yaptığı özel maçta sakatlanmıştı.


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