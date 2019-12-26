SÜPER LİG

Fenerbahçe’de hedef Ghoulam

Fenerbahçe, sezon başında yaşadığı sol bek sıkıntısını devre arası transfer döneminde çözmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Napoli’nin Cezayirli futbolcusu Faouzi Ghoulam’ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Faouzi Ghoulam, geçen sezon Serie A'da çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist ile oynamıştı.

Faouzi Ghoulam, geçen sezon Serie A'da çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist ile oynamıştı.

Fotoğraf: IHA

Sezon başında sol bek pozisyonuna transfer yapamayan ve Hasan Ali Kaldırım’ın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle asıl mevkisi sağ bek ve sağ kanat olan Dirar’ı sol bek olarak kullanan Fenerbahçe’de devre arası transfer döneminde ilk hedefi bu mevki.

İtalyan İlmattino Gazetesi’nde yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin Napoli forması giyen Cezayirli futbolcu Faouzi Ghoulam ile ilgilendiği iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve sezon sonunda daha hazır olup Napoli forması giymek istediği söylenenler arasında.

  • Faouzi Ghoulam bu sezon Napoli formasıyla 5 maçta forma giydi ve ligin son 8 haftasında sakatlığından dolayı sahalardan uzak kaldı.

Faouzi Ghoulam'ın güncel bonservis değeri 18 milyon euro olarak biliniyor.
Faouzi Ghoulam'ın güncel bonservis değeri 18 milyon euro olarak biliniyor.

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