Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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